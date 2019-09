Bei der Evotec Aktie könnte aus charttechnischer Sicht ein starker Start in die neue Woche anstehen. Aktuelle Indikationen für die TecDAX-notierte Biotechaktie liegen bei 20,42/20,43 Euro. Am Freitag hatte der Aktienkurs der Hamburger einen XETRA-Schlusskurs bei 20,19 Euro (+2,36 Prozent) verzeichnet. Mit dem sich anbahnenden Kursplus kommen charttechnisch wichtige Widerstandsmarken in Reichweite bzw. Können zum Teil schon ...