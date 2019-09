VARTA im starken Aufwärtstrend

Im Bereich von 42,60 Euro verläuft aktuell eine langfristige Aufwärtstrendlinie, die der Aktie in den vergangenen Monaten immer wieder Halt geboten hatte. In diesem Bereich könnte der Titel nach dem aktuellen Rücklauf erneut nach oben abprallen. Es bietet sich die Vorbereitung einer Long-Position an.

