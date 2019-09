Während die Wall Street und auch die Anleger in Frankfurt in Rally-Laune bleiben, leiden die sicheren Häfen wie das Gold unter dem Kapitaltransfer zurück ins Risiko. Der Deutsche Aktienindex hat heute Morgen das erste Etappenziel bei 12.216 Punkten erreicht. Fällt die Hürde, wäre Platz bis in die Region um 12.440 Zähler. Auch der S&P 500 an der Wall Street sieht technisch hervorragend aus und befindet sich in einer Ausbruchssituation mit guten Chancen nach oben, die Marke von 3.000 Punkten dürfte hier nur eine Frage von Stunden, maximal Tagen sein.

Wir sind mitten in der digitalen Ökonomie angekommen, in der nicht mehr eine echte Nachfrage Inflation und Wachstum erzeugt, sondern der Eindruck einer wirtschaftlichen Verbesserung zunehmend durch synthetische Eingriffe simuliert wird. Die Hoffnung dieser Simulation ist, dass sich erst die Stimmung verbessert und dann auch das Wachstum wieder zurückkehrt.

