Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag hatte Gold die zuvor erlittenen Verluste noch wettgemacht. Dann aber sprach Fed-Chairman Jerome Powell in der Schweiz…

Powell erklärte, dass sein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der US-Wirtschaft positiv sei und der Arbeitsmarktbericht zeige, dass die US-Wirtschaft in diese Hinsicht „gesund“ sei. Vor allem aber erklärte er, dass die US-Notenbank keine Rezession prognostiziere oder erwarte. Die zur Verfügung stehenden Daten für die USA würden zudem andeuten, dass die US-Wirtschaft weiterhin moderat wachsen werde, der Arbeitsmarkt stark bleibe und die Inflation wieder zulege. Was den Goldpreis in Richtung der Marke von 1.500 USD pro Unze fallen ließ.