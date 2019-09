Zum Ende seiner Amtszeit möchte Mario Draghi nochmals ein Ausrufezeichen setzen.

In den vergangenen Wochen hat er bereits für ein neues Paket an expansiven Massnahmen die Trommel gerührt. Entsprechend dürfte die EZB am 12. September nicht nur eine deutliche Leitzinssenkung beschliessen, sondern auch die Wiederaufnahme des QE-Programms ankündigen. Dagegen meldeten zuletzt zwar einige Währungshüter Bedenken an. Am Ende dürfte sich jedoch die Linie Draghis durchsetzen, alles andere würde die Märkte enttäuschen.

Mit den neuen expansiven Massnahmen wollen die Währungshüter der Gefahr weiter sinkender Inflations- und Wachstumsraten in der Eurozone begegnen. Wir gehen indes davon aus, dass sich die Lage in der Währungsunion in den nächsten Monaten beruhigt. Zusätzliche monetäre Stimuli sollten sich daher spätestens Anfang 2020 erübrigen. Wir rechnen demzufolge im nächsten Jahr mit keiner weiteren Leitzinssenkung.

Wie breit wird das Massnahmenpaket?

Spätestens seit dem Auftritt Mario Draghis auf dem EZB-Forum im portugiesischen Sintra am 18. Juni 2019 ist klar, dass die EZB weitere Massnahmen zur Lockerung ihrer geldpolitischen Ausrichtung ins Auge gefasst hat. Der Notenbankpräsident sprach sich angesichts der anhaltend tiefen Teuerung dezidiert für zusätzliche monetäre Stimuli aus. Nur wenn sich der Inflationsausblick in den nächsten Wochen nachhaltig aufhelle, käme man daran noch vorbei. Das Gegenteil trat jedoch ein. Die Inflationsrate ist seither von 1,2% im Mai auf 1,0% im August gesunken. Die Kerninflationsrate – ohne Energie, Nahrungs- und Genussmittel – lag im August mit 0,9% kaum höher als im Mai (0,8%).

Hinzu kommt, dass sich die geopolitischen Risiken (Handelskonflikt, Brexit) verschärft und die konjunkturellen Frühindikatoren weiter eingetrübt haben. So notierte der Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone im August mit 47,0 Punkten 0,7 Punkte unter dem Niveau vom Mai. Der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex hat sich im selben Zeitraum sogar um 3,9 auf 94,3 Punkte verschlechtert (vgl Abb. 1). Draghi kommentierte dies im Rahmen der jüngsten EZB-Zinssitzung vom 26. Juli mit den Worten: »Es wird immer schlimmer.« Konsequenterweise wurde für das nächste Notenbanktreffen am 12. September ein umfassendes Massnahmenpaket in Aussicht gestellt.