In Europa verbessert sich die Stimmung – nicht zuletzt dank positiver Signale aus Frankreich.

Wenn das Säbelrasseln in den USA und China in den kommenden Wochen und Monaten noch lauter wird, sollte die Angst vor einer einbrechenden US-Nachfrage nach chinesischen Gütern weiter zunehmen. Gleichzeitig dürften immer mehr Unternehmen ihre Produktionsstandorte aus China abziehen und in andere asiatische Länder verlagern. Die Industrie würde in diesem Fall unter Druck bleiben – die erhoffte konjunkturelle Belebung käme ernsthaft in Gefahr. Wir rechnen indes nach wie vor mit einer Annäherung der beiden Konfliktparteien. Dann dürften sich auch die bereits lancierten geldpolitischen und fiskalischen Stimuli entfalten. Wir halten entsprechend an unserem Basisszenario fest und rechnen in den kommenden Monaten mit einer konjunkturellen Belebung und wieder anziehenden Einkaufsmanagerindikatoren in China. In den USA zeigt der Konjunkturtrend unabhängig vom Handelsstreit nach unten. Der Start ins laufende Jahr fiel zwar mit einem BIP-Wachstum von 3,1% (annualisiert gegenüber dem Vorquartal) positiv aus. Aber der gute Auftakt kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die treibenden Wachstumskräfte an Schwung verlieren. Neueste Belege dafür lieferten die Gewinndaten aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Demnach sind im 1. Quartal 2019 zum ersten Mal seit über drei Jahren die Gewinne im Vergleich zum Vorquartal zurückgegangen (-3,5%). Gegenüber dem Vorjahr sackte der Zuwachs von 14,3% auf 1,9% ab. In den kommenden Quartalen dürften die Gewinne weiter unter Druck kommen, denn die ausklingenden Steuersenkungen des vergangenen Jahres und die strafferen Finanzierungskonditionen sollten sich negativ auswirken.