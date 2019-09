Corestate Capital Holding meldet ein neues Immobilienprojekt. Im Kölner Stadtteil Deutz sollen in der Nähe der Technischen Hochschule in zwei Baustufen 176 Studentenapartments mit mehr als 7.100 Quadratmetern Wohnfläche entstehen. Hinzu kommen Gemeinschaftsräume, PKW- und Radstellplätze sowie eine Kindertagesstätte, teilt Corestate am Montag mit.Das Projekt habe man für den Spezialfonds BVK-Residential ...