Der britische Premier Boris Johnson tüftelt Medienberichten zufolge an sehr konkreten Vorkehrungen zur Verhinderung der angestrebten Brexit-Verschiebung. Den Berichten zufolge wird sich Johnson an das vom Parlament entworfene Gesetz halten sowie die EU um eine Verschiebung des Austritttermins bitten. Gleichzeitig ist es aber sehr wahrscheinlich, dass er in einem Brief erklären wird, dass die Regierung gegen eine Verschiebung über den 31. Oktober hinaus sei.

Es wird also noch verworrener und undurchsichtiger als es die letzten Jahre eh schon war. Das Währungspaar EUR/GBP zeigt sich davon natürlich nicht unbeeindruckt.