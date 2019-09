Northern Bitcoin entwickelt neuen Container für Bitcoin-Mining

Northern Bitcoin will mit neu entwickelten Containern zusätzliches Geschäft an Land ziehen. „Mit dieser zusätzlichen, mobilen luftgekühlten Containerlösung eröffnet sich die Northern Bitcoin AG weitere, auch abgelegene Standorte in den dauerhaft kühlen Regionen der Welt, an denen nachhaltiger Strom beispielsweise aus Wasserkraft extrem kostengünstig und im Überfluss vorhanden ist”, meldet das Krypto-Unternehmen am Montag. ...