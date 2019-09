Zuvor stand die wichtige Unterstützung bei 30,0 CAD im Feuer. Dass diese Zone verteidigt werden konnte, war eminent wichtig, wurde so doch eine weitere Ausdehnung der Korrektur verhindert.

Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten konnte sich in den letzten Handelstagen erholen. Ob damit bereits das Ende der über Wochen währenden Korrektur eingeleitet wurde, bleibt abzuwarten. Um es plakativ zu formulieren: Der erste Schritt in Richtung Erholung ist gemacht, aber noch ist es nicht der ganz große Wurf.

Die Aktie von Canopy Growth beendete die letzte Handelswoche mit 36,45 CAD (per Schlusskurs 06.09.) und damit oberhalb der 35,0 CAD-Marke, die ebenfalls eine hohe charttechnische Relevanz hatte. Kurzfristig besteht nun weiteres Aufwärtspotential, um bis in den Bereich von 41,5 bis 45,0 CAD zu laufen. Sollte es der Aktie dann allerdings gelingen, auch über die 45,0 CAD hinweg auszubrechen, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich. In diesem Fall würde das Trendwendeszenario Form annehmen. Bis dahin sind Erholungen aus unserer Sicht mit Vorsicht zu genießen und bis auf Weiteres als Reaktion auf die vorherige Korrekturbewegung zu interpretieren. Eine Neubewertung der Lage ist auch dann erforderlich, sollte es für die Aktie unter die 30,0 CAD-Marke gehen.