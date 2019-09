RIPPLE: ZWISCHEN HOFFNUNG UND FRUSTRATION

Ripple geht Kooperation mit pakistanischer Bank ein. Ripples ex-CTO kauft 100 Mio. XRP.

Kaum eine Woche vergeht, in der das US-Fintec-Unternehmen Ripple, bekannt durch seine Kryptowährung XRP, nicht eine neue Patenschaft mit Finanzdienstleistern ankündigt. So bestätigte die pakistanische „Islamic Commercial Bank“ gestern auf Twitter die Kooperation mit Ripple im Bereich schnelle und sichere grenzüberschreitende Zahlungen. Doch der Kurs von XRP kann von solchen Nachrichten nicht profitieren. Das Gegenteil ist eher der Fall, denn Ripple darf monatlich 1 Milliarde XRP aus ihrem Bestand verkaufen oder investieren. Darum sehen viele XRP-Investoren die Großverkäufe von Ripple als Hauptgrund für die schlechte Performance des XRP-Tokens. Und nun auch noch das: gestern wurde eine Transkation von 100 Mio. XRP (Umgerechnet ca. 26 Mio. US-Dollar) im Netzwerk registriert. Die Empfängeradresse ist auch sehr bekannt und gehört dem ehemaligen Chief Technical Officer (CTO) von Ripple und Gründer der dubiosen Krypto-Exchange Mr. Gox, Jed McCaleb. Was genau Ripples ex-CTO mit den 100 Mio. XRP vor hat ist nicht bekannt. In der Vergangenheit tauchte McCaleb immer wieder als großer XRP-Verkäufer auf und schwächte dadurch den XRP-Kurs. So soll er laut Wall Street Journal in 2018 40.000 XRP am Tag über einen längeren Zeitraum verkauft haben.

Der Kryptowährung XRP liegt weiterhin unter der 0,30 US-Dollar-Marke. Gegen 11:45 Uhr notiert XRP zum US-Dollar bei 0,2603 US-Dollar.