Wie können Anleger vom Ende der Cannabis-Prohibition in einem Land profitieren? Der legale Cannabismarkt hat ein enormes Wachstumspotenzial, denn immer mehr Staaten legalisieren Cannabis für den Freizeitkonsum und/oder für medizinische Zwecke.

Andere Experten gehen von noch höheren Wachstumszahlen aus. Michael Lavery Analyst bei der US-Investmentbank Piper Jaffray, schätzt das globale Marktpotenzial des legalen Cannabismarkts (Medizinal- und Freizeitcannabis) zwischen 250 und 500 Milliarden Dollar pro Jahr ein. Je mehr Länder Cannabis legalisieren, umso höher ist das Wachstums- und Marktpotenzial.

Hier ist die Cannabis-Prohibition zu Ende

Bisher wurde Cannabis in Kanada, Georgien, Südafrika und Uruguay sowohl zum Freizeitkonsum als auch für medizinische Zwecke legalisiert. In 11 US-Bundesstaaten sowie zwei US-Territorien wurde Cannabis ebenfalls vollständig legalisiert. Allerdings ist Cannabis in den USA auf Bundesebene immer noch illegal. In vielen weiteren Ländern der Welt wurde Cannabis zu mindestens entkriminalisiert.

Medizinalcannabis wurde in deutlich mehr Ländern legalisiert. In mehr als 37 Staaten der Welt wurde Cannabis für medizinische Zwecke vollständig legalisiert. In 13 weiteren wurde es teilweise oder unter bestimmten Vorrausetzungen legalisiert.

In Deutschland ist Medizinalcannabis seit 2017 legal. Anleger und Cannabis-Fans hoffen, dass das THC-haltige Kraut in Deutschland schon bald vollständig legalisiert wird. Der Deutsche Hanfverband hat deshalb einen Normenkontrollantrag zur Vorlage beim Bundesverfassungsgericht erstellt. Der Plan: Das Cannabisverbot in Deutschland soll vom Bundesverfassungsgericht neu beurteilt werden.

Georg Wurth, Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands, erklärte gegenüber wallstreet:online: „Natürlich gibt es keine Erfolgsgarantie für unsere Justizoffensive. Aber die Chance, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt handelt, steht 25 Jahre nach dem letzten grundsätzlichen Urteil zu Cannabis nicht schlecht. Es gab in dieser Zeit viele wissenschaftliche Erkenntnisse über Cannabis und das gesellschaftliche Klima hat sich gewandelt. Wie in Mexiko und Südafrika hoffen wir, dass das oberste Gericht auch in Deutschland entscheidende Impulse setzt, weil die Politik offenbar nicht handlungsfähig ist“.

So können Anleger profitieren

Für Anleger gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, um vom Cannabis-Boom zu profitieren. Analysten der Berenberg-Bank sehen die Branchenführer als am besten positioniert, berichtet der Tagesspiegel. Insbesondere Canopy Growth und Aurora Cannabis hätten als große Player der kanadischen Cannabis-Branche ein hohes Potenzial. Allein die Canopy Growth Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 8,87 Milliarden Euro.

Neben Einzelinvestments, die meist mit hohen Risken verbunden sind, besteht auch noch die Möglichkeit in spezielle Cannabis-Investmentfonds zu investieren. Diese nehmen einem die Aktienauswahl ab, um bieten eine bessere Risikostreuung. Seit Kurzem können Cannabis-Anleger in Deutschland nicht nur auf passive Indexfonds (ETF) setzen, sondern auch auf aktiv gemanagte Fonds.

Autor: Ferdinand Hammer



Service: Produktauswahl*



Wir haben für Sie, unsere Leser aus der Anlegerklasse Selbstentscheider, ein Produkt zum Thema Cannabis ausgewählt:



Zertifikatlösung im Bereich Cannabis-Aktien:



LUS Wikifolio-Index BestOfCannabis w:o & Marc Davis Index Zertifikat Open-End



Lesen Sie auch den Hintergrundartikel zum Produkt: wikifolio schlägt ETF Cannabis-Aktien: Die weltbesten Stockpicker



* Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie auf die Links oben klicken und sich vielleicht für ein Produkt zum Thema entscheiden, wird uns das vergütet.