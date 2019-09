FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde im Mittagshandel mit 1,1034 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch 1,1016 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1027 Dollar festgesetzt.

Gestützt wurde der Euro durch robuste Handelsdaten aus Deutschland. Trotz internationaler Handelskonflikte haben die Exporteure im Juli mehr Waren ausgeführt als im Vormonat. Nach einer Serie enttäuschender Daten aus der deutschen Wirtschaft, die vor allem auf eine schwache Entwicklung in der Industrie hindeuten, liefern die Kennzahlen aus der Exportwirtschaft einen "sehr kleinen Lichtblick", kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt Deutschland der ING-Bank. Generell habe sich der Ausblick für die weitere Entwicklung der größten Volkswirtschaft der Eurozone aber nicht verbessert, schränkte er ein.

Deutlich zugelegt hat das britische Pfund. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte sich bei einem Besuch in Irland etwas gemäßigter zum Brexit geäußert als zuletzt. Er betonte dort mehrfach, dass er eine Einigung mit der EU wolle. Er pocht aber trotz aller Widerstände weiter darauf, dass Großbritannien die Europäische Union am 31. Oktober verlässt. Zudem ist in Großbritannien die Industrieproduktion im Juli leicht gestiegen, während Volkswirte einen Rückgang erwartet hatten./jsl/jkr/jha/