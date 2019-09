Wertpapiere des Daimler-Konzerns stecken übergeordnet in einem mittelfristigen Abwärtstrend fest, der bereits seit einem Höchstkurs von 96,07 Euro aus Anfang 2015 anhält. Dabei verlor das Wertpapier im Zeitraum bis Ende August gut 58 Prozent an Wert und fand erst im Bereich von 40,31 Euro einen vorläufigen Boden vor. Obwohl die letzten Wochen von deutlichen Kursgewinnen geprägt waren, kann bislang noch kein nachhaltiger Boden aus technischer Sicht abgeleitet werden. Doch ein Ansatz könnte mit dem kurzzeitigen Trendwechsel gemacht worden sein, Investoren bekommen spürbar mehr Appetit auf Risiko und holen Automobilwerte wieder sukzessive aus dem Keller. Ein kurzzeitiges Investment könnte sich bei Daimler durchaus auszahlen.

Aktie mit Stabilisierungsansatz

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, die Abkehr von den Jahrestiefs und daraus resultierenden dynamischen Kurszuwächsen wecken jedoch Hoffnungen bei Käufern. Gelingt es demnach in der Daimler-Aktie mindestens über das Niveau von 46,25 Euro per Wochenschlusskurs zu springen, könnte sich eine weitere Erholungsbewegung in Richtung 50,25 Euro durchsetzen, darüber sogar in den Bereich von 53,50 Euro aufwärts reichen. Für diesen Fall können sich Investoren das recht stark gehebelte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC3LPL etwas näher ansehen. Vom jetzigen Standpunkt aus ist ein Long-Investment aber noch sehr spekulativ ausgelegt, eine Abkehr von den aktuellen Wochenhochs unter das Niveau von 44,00 Euro dürften hingegen einen erneuten Test der Jahrestiefs bei 40,31 Euro forcieren. Gelingt es an dieser Stelle für keinen nachhaltigen Doppelboden zu sorgen, könnte das Papier von Daimler sogar zu seinen Jahrestiefs aus 2011 bei 29,02 Euro weiter abrutschen.