CeoTronics will „nachhaltige Dividendenfähigkeit erreichen”

CeoTronics hat am Montag Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019 vorgelegt. Der Umsatz ist von 17,6 Millionen Euro auf 16,9 Millionen Euro gefallen. „Ursachen für die negative Umsatzentwicklung waren insbesondere Projektverzögerungen (intern/extern), die schwierige Situation am Materialbeschaffungsmarkt sowie längere Lieferzeiten bei Produktionsdienstleistern”, so CeoTronics. Dagegen haben sich die Ergebnisse verbessert. Vor ...