RIB Software beteiligt sich an indischer Capricot

RIB Software hat sich eine weitere Beteiligung an einem Unternehmen gesichert. Die Software-Gesellschaft aus Stuttgart steigt bei der indischen Capricot ein und erwirbt eine 20-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen. Zudem habe man sich das Recht gesichtert, die weiteren Anteile innerhalb der nächsten Jahre in die RIB Gruppe zu konsolidieren. „Die Investition entsprach dem 7-fachen des ausgewiesenen EBITDA”, so RIB zu den ...