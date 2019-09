DAX - Durchbruch oder Einbruch?

Im Bereich von 11.960 Punkten befindet sich noch ein offenes Gap, welches bei einem Rücklauf wieder angelaufen und geschlossen werden sollte. So lange dieses Gap nicht geschlossen ist, dürfte ein nachhaltiger weiterer Anstieg schwierig werden.

Am Donnerstag, den 12.09., steht zudem der Leitzinsentscheid er europäischen Notenbank EZB mit Pressekonferenz an. In Folge könnten die Kurse im DAX noch einmal durcheinander gewirbelt werden.