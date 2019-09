Baumot will Kapital erhöhen - keine Bezugsrechte

Baumot will im Rahmen einer Kapitalerhöhung junge Aktien bei institutionellen Anlegern platzieren. „Die Transaktion soll in den nächsten Tagen vollzogen werden und wird durch die Lang & Schwarz Broker GmbH begleitet”, kündigt das Unternehmen aus Königswinter bei Bonn am Montag an. Mit dem Geld aus der Emission will Baumot den Vertrieb des BNOx-Systems beschleunigen. Hintergrund ist, dass die Gesellschaft im vergangenen ...