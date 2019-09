NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen nach schwachen Konjunkturdaten dürfte die Kurse an der Wall Street zum Wochenbeginn stützen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones 0,22 Prozent höher auf 26 857 Punkte. Für den Dow rückt damit die runde Marke von 27 000 Zählern wieder in Reichweite. Letztmals handelte der Index Anfang August darüber. Oberhalb von 27 000 Zählern winkt das Rekordhoch von Mitte Juli bei knapp 27 400 Punkten.

"An der Wall Street herrscht noch immer die Hoffnung auf eine Zinssenkung", sagte Chefanalyst James Hughes vom Broker Axitrader. Diese sei am Freitag von unerwartet schwachen Arbeitsmarktdaten im August befeuert worden. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen hatte die Erwartungen verfehlt.