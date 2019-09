Langfristig erfolgreich investieren mit der Value Strategie

Im Kern geht es bei einer Value Strategie darum, dass zunächst einmal der sogenannte innere Wert einer Aktie festgestellt wird. Die Aktienanalyse gliedert sich in die Fundamentalanalyse und die technische Analyse. Das Mittel erster Wahl, um diesen inneren Wert zu ermitteln, ist ausschließlich die Fundamentalanalyse. Dabei werden Daten und Zahlen des Unternehmens analysiert, die eher langfristig und zukunftsorientiert zu betrachten sind. In der Fundamentalanalyse wird das Unternehmen insbesondere anhand von Kennzahlen, Finanzkraft und Wachstumschancen bewertet. Die Chartanalyse hat hingegen bei der Anwendung der Value Strategien keinerlei Bedeutung. Die technische Analyse wertet den historischen Chart einer Aktie aus und versucht entsprechende Muster in dem Chart zu erkennen.

Am Markt gibt es zahlreiche Strategien, die Händlern und Investoren dazu dienen, mit einer möglichst hohen Erfolgschance Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Eine größere Gruppe dieser Handelsstrategien nennt sich Value Strategien. Wir möchten im folgenden Beitrag erläutern, worum es sich im Kern bei diesen Strategien handelt und zudem einige der bekanntesten Value Strategien kurz vorstellen

Im Kern soll mit der Value Strategie also eine Aussage dazu getroffen werden, ob der aktuelle Kurs des jeweiligen Unternehmens zu einer Über- oder Unterbewertung führt. Darauf basierend können nur solche Aktienwerte auf Grundlage der Value Strategie ins Portfolio aufgenommen werden, bei denen der aktuelle Kurs niedriger als der Wert des zukünftigen Cashflows ist, sodass die Aktie unterbewertet ist. Daher geht es bei der Anwendung von Value Strategien natürlich auch darum, sowohl effizient zu kaufen als auch effizient zu verkaufen. Ziel ist es also, ein Unternehmen günstig zu kaufen.

WELCHE BEKANNTEN VALUE STRATEGIEN GIBT ES?

Am Markt gibt es mehrere häufig genutzte Value Strategien, zu denen unter anderem auch die sehr bekannte Dogs of the Dow Strategie gehört. Zu den weiteren Value Strategien zählen unter anderem:

Buy-and-Hold Strategie

KGV-Strategie

Top-Down Strategie

Bottom-Up Strategie

Dividendenstrategie

