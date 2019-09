NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen hält am Montag die Kurse an der Wall Street weiter auf Kurs. Der in der Vorwoche schon von neuer Hoffnung im Handelskonflikt angetriebene US-Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es binnen der ersten Handelsstunde nochmals ein kleines Stück um 0,35 Prozent auf 26 891,01 Punkte nach oben.

Für den Dow rückt die runde Marke von 27 000 Zählern wieder näher, über der er letztmals Anfang August stand. Ein Stück darüber winkt dann bei 27 398 Punkten ein neuer Rekord. Auch bei den anderen New Yorker Indizes sind Bestmarken von 3028 beziehungsweise 8027 Punkten nicht mehr weit. Der S&P 500 kam am Montag um 0,18 Prozent auf 2984,05 Punkte voran, der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 jedoch stagnierte mehr oder weniger bei 7853,82 Zählern.