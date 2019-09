Deutsche Post Aktie: Gipfelsturm oder Doppeltop?

Anzeige

Zwischen fortgesetzter Party und Kater liegen bei der Aktie der Deutschen Post AG in diesen Tagen nur wenige Cent, denn der Wert hat in der vergangenen Woche seine am 15. August begonnene Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt und die Marke von 30,00 Euro überschritten.

Damit ist das Hoch vom 25. Juli bei 30,66 Euro nicht mehr weit entfernt. Ausgehend vom Schlusskurs der ...