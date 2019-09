WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag erneut im Plus geschlossen. Der ATX stieg um 21,14 Punkte oder 0,72 Prozent auf 2.956,86 Einheiten. Der Leitindex knüpfte damit an die jüngsten Kursgewinne an. Schon an den vorangegangenen drei Handelstagen hatte er jeweils zugelegt. An den europäischen Leitbörsen trübte sich die Stimmung nach einer freundlichen Eröffnung am Nachmittag etwas ein.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) mit einem Plus von 3,40 Prozent auf 20,97 Euro an die Indexspitze. Auch die Papiere der Erste Group (plus 1,34 Prozent auf 30,22 Euro) und der Bawag (plus 0,88 Prozent auf 34,58 Euro) legten überdurchschnittlich zu. Ein Branchenvergleich zeigte Bankaktien europaweit als den stärksten Sektor.