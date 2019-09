Deutsche Anleihen fallen kräftig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag im Kurs kräftig nachgegeben. Händler nannten die etwas höhere Risikoneigung der Anleger als Hauptgrund. Der richtungweisende Euro-Bund-Future mit Laufzeit bis Dezember fiel bis zum Abend um 0,46 Prozent auf 174,49 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,59 Prozent. Vor knapp einer Woche wurde ein Rekordtief von minus 0,74 Prozent erreicht.

"Die Krisenthemen wie Brexit, Italien oder Handelskonflikt haben etwas an Einfluss verloren", kommentierte Anleiheexperte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Marktstimmung. Die Anleger zeigen sich daher wieder etwas risikofreudiger. Als sicher empfundene Wertpapiere stehen somit weniger hoch im Kurs. Die wenigen Konjunkturdaten bewegten die Anleihemärkte kaum.

Weiterhin hohe Wellen schlägt der EU-Austritt Großbritanniens. Parlamentssprecher John Bercow, der als zentrale Figur im Brexit-Prozess gilt, kündigte am Montag seinen Rücktritt an. Der britische Premierminister Boris Johnson äußerte sich während eines Besuchs in Irland etwas gemäßigter zum EU-Austritt seines Landes. Er betonte mehrfach, dass er eine Einigung mit der Europäischen Union anstrebe. Johnson pochte aber weiterhin darauf, dass Großbritannien die Europäische Union am 31. Oktober verlasse./bgf/jsl