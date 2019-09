Mit den jüngsten Zahlen hat GK Software die Jahresprognose bestätigt. Man will das Ergebnis klar verbessern. Dabei ist das Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich gesunken. Die zweite Jahreshälfte muss somit besser verlaufen. Es wird wichtig sein, die Vertriebspipeline in Lizenzerlöse umzusetzen. Man will zudem ein neues Marktsegment adressieren, indem man eine Lösung für Supermarkt-ungebundene Tankstellen und Tankstellenketten ...