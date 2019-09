MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Börsen haben am Montag überwiegend zugelegt. Vor allem in Warschau herrschte zu Wochenbeginn gute Laune. Lediglich in Moskau trat der Leitindex letztlich nahezu auf der Stelle.

Der Warschauer Wig-30 zog um 2,14 Prozent auf 2476,74 Punkte an. Der breiter gefasste Wig stieg um 1,92 Prozent auf 57 682,47 Einheiten.