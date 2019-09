Wirecard – unerwartet harte Analyse

In letzter Zeit konnte man meinen, der Analystenhype um Wirecard nähme wieder Fahrt auf. Wir hatten berichtet, hier zu lesen. Heute Abend aber haben wir ganz frisch die Analyse der größten Bank der Welt zu Wirecard reinbekommen und sie umgehend an unseren Abonnenten im Börsenbrief gesendet. Übrigens mit frischen Depotaktionen, diesmal unter anderem mit BMW und der Total-Aktie. Kurzum – Wirecard wird in der Analyse härter rangenommen und entsprechend weit liegt das Kursziel vom Konsensus von 200 Euro entfernt. Vor allem die Berechnung bezogen auf das EBITDA ist spannend. Daniel hatte Markus Braun letzte Woche ja auf einem Panel der wiederum zweitgrößten Bank der Welt gesehen und gehört, seine Erfahrungen hörten Sie im Videonewsletter. Wirecard, die Sentiments im DAX, der Leitfaden zur EZB und ein frisches Tradingpapier auf den DAX sind heute also unsere Themen. Dazu gibt es morgen früh ein Produkt, das zur Analyse von Wirecard passt. Wenn Sie uns auch abonnieren möchten – diese Woche feiern wir einjähriges. Unser Tradingdepot zeigt 2019 bisher plus 24%. Kommen Sie gerne dazu. Monatlich kündbar oder wenn Sie mögen auch für das ganze Jahr. ACHTUNG – Diese Woche mit Aktionsangebot – beim Börsenbrief geben wir 2 Monate den Turbo-Trader als Jubiläumsaktion dazu. PS: heute Abend läuft für unsere Leser das Webinar zum großen technischen Bild in den Indizes mit Franz-Georg aus unserem Team. Wir verlinken Ihnen dies morgen im Abobereich sobald es hochgeladen ist.