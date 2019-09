NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Montag ihrem guten Lauf der vergangenen beiden Wochen Tribut gezollt. Nach einem recht freundlichen Handelsstart verloren die Indizes wieder an Schwung.

Der in der Vorwoche noch von neuer Hoffnung im Handelskonflikt angetriebene US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich mit plus 0,05 Prozent auf 26 811,19 Punkte zuletzt kaum vom Fleck, nachdem er zwischenzeitlich sogar leicht ins Minus gerutscht war. Der S&P 500 gab um 0,12 Prozent auf 2975,22 Punkte nach, der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,44 Prozent auf 7817,84 Punkte. Alle drei Indizes sind indes von ihren jeweiligen Bestmarken nicht weit entfernt.