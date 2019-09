Im September vor einem Jahr standen wir im S&P 500 genau da, wo wir heute stehen - aber damals schien die Welt noch in Ordnung zu sein mit einer stark wachsenden US-Wirtschaft, neue Allzeithochs nur eine Frage der Zeit. Aber dann ab Anfang ware s plötzlich vorbei mit dem Sonnenschein und der geringen Volatilität: es folgten tiefere Kurse, die dann im Dezember 2018 in einen herben Abverkauf mündeten. Heute ist die fundamentale Lage der Wirtschaft viel schlechter als vor einem Jahr - das Einzige, was die Aktienmärkte auf diesen Niveaus hält ist die Hoffnung auf die Notenbanken. Aber wenn diese Notenbanken nicht das liefern, was bereits ohnehin eingepreist ist, droht eine Wiederholung der Kursverläufe des Vorjahres..

Das Video "Erste Risse - Remember September!" sehen Sie hier..