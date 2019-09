Bis man wirklich von einem echten Doppelboden beim Währungspaar GBP/USD sprechen kann, muss noch viel Überzeugungsarbeit seitens der Bullen geleistet werden. Kurzfristig lässt sich allerdings Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von rund 1,26 USD ableiten und mittels eines Investments beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DG9NK6 bestens partizipieren. Trotz der aktuellen Kursgewinne sollten noch Rücksetzer einkalkuliert werden, diese enden im besten Fall an der Kursmarke von 1,2160 USD. Geht es hingegen unter dieses Niveau abwärts, drohen direkte Abschläge zurück auf die Jahrestiefs von 1,1958 USD und somit ein erneuter Test der Jahrestiefs. Ob an dieser Stelle anschließend eine Stabilisierung gelingt, bleibt noch abzuwarten.

GBP/USD (Wochenchart in USD) Tendenz: