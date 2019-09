Anheuser Busch (BUD) mit schöner grüner Kerze!

Ideal wäre jetzt ein kleiner Pullback zurück zum 20er-EMA, so dass die Aktie anschließend mit Schwung weiter nach oben schießen könnte.

Brau-Aktie Nr. 1 mit Kaufsignal. Die Bullen stehen wieder auf Anheuser-Busch.

Symbol: BUD ISIN: US03524A1088

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Der Halbjahresverlauf mit einem Plus von über 20 Prozent Plus kann sich durchaus sehen lassen. Nach unserer relativ zurüchaltenden Analyse der BUD-Aktie vom 5. August 2019, war der Kursverlauf tatsächlich zweimal unter den 50er-EMA gerutscht. Am gestrigen Montag startete die Anheuser Busch durch, durckreuzte den 50er- und den 20er-EMA gleich auf einen Rutsch und meldete sich mit einer sehr langen grünen Kerze zurück.

Chart vom 09.09.2019 Kurs: 95,78 EUR

Meine Expertenmeinung zu BUD Meinung: Anheuser Busch sieht gut erholt aus. Die Aktie hat ein starkes Kaufsignal generiert und zeigt, dass sie wieder nach oben will.

Mögliches Setup: Ideal wäre jetzt ein kleiner Ideal wäre jetzt ein kleiner Pullback zurück zum 20er-EMA, so dass die Aktie anschließend mit Schwung weiter nach oben schießen könnte. Ein Einstieg bei 95 USD und ein Stopp Loss bei 94 USD würden ein erfolgversprechendes Szenario darstellen. Earnings sind für 24. Oktober vorgesehen, aber noch nicht bestätigt. Bis dahin sollte der Swingtrade über die Bühne sein.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in BUD.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/anheuser-busch-bud-mit-schoener-gruener-kerze/