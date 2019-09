flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex setzte auch zum Wochenbeginn seine Aufwärtsbewegung fort und beendete den Xetra-Handel am Montag mit einem Kursplus von 0,28 Prozent und 12.226,10 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 2,75 Mrd. Euro. Der EuroStoxx50 ging unverändert bei 3.495,01 Zählern aus dem Handel. Am Montag wurde bereits vorbörslich die deutsche Handelsbilanz für den Juli publiziert. Die Exporte waren gemäß der Angaben des Statistischen Bundesamts aus Wiesbaden überraschend stark ausgefallen und zogen um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat an. Die Einfuhren verringerten sich zum Vormonat um 1,5 Prozent. Der Handelsbilanzüberschuss betrug 21,4 Mrd. Euro. In Frankfurt findet heute der erste Pressetag zur Internationalen Automobilausstellung IAA statt. Unter anderem wird es Pressekonferenzen der führenden deutschen Marken im Automobilsektor, wie Audi, BMW, Daimler, Porsche und Volkswagen, aber zum Beispiel auch von Continental geben. Die deutsche Automobilbranche und auch Automobilzuliefererbranche geht schwierigen Zeiten entgegen. Zwar konnten sich unter anderem die Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen zuletzt erholen, doch gerade im Zusammenhang mit der IAA fallen solche düsteren Einstufungen, wie zum Beispiel die der DZ Bank vom Montag recht schnell ins Auge. Die Frankfurter Genossenschaftsbanker gehen offenbar von einer weitere Abwärtswelle bei den deutschen Autobauern aus, denn sie revidierten ihre Kursziele größtenteils nach unten. Die Aktien von Daimler revidierte man auf ein Kursziel von 38,00 Euro auf 36,00 Euro, den Vorzügen von Volkswagen gab man einen fairen Wert von 120,00 Euro und die Wertpapiere von Continental sieht man anstatt mit einem Kursziel von 124,00 Euro bei 115,00 Euro. Lediglich BMW kam mit einer Absenkung von 77,00 Euro auf 76,00 Euro richtig gut weg. An der Wall Street gingen die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 mit uneinheitlichen Vorzeichen aus dem Handel. Nur der Dow Jones konnte sich mit einem Plus von 0,14 Prozent und 26.835,51 Punkten im grünen Bereich halten.

Am Dienstag wirkt der volkswirtschaftliche Handelskalender recht dünn. Um 08:45 Uhr wird die französische Industrieproduktion für den Monat Juli erwartet und um 10:30 Uhr folgen die Arbeitslosenzahlen für den August aus Großbritannien. Aus den USA werden um 16:00 Uhr die JOLTs-Daten mit den offenen Stellen im Juli publiziert und nach dem US-Börsenschluss werden noch die wöchentlichen API-Rohöllagerbestandsdaten ausgewiesen. Von der Unternehmensseite werden unter anderem von den US-Konzernen HDSupply, Dave & Busters, Zscaler und GameStop Quartalsberichte ausgewiesen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendierten am Morgen noch uneinheitlich. Die US-Futures wiesen hingegen durchweg Kursverluste auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.210 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex startete mit einem leichten Kursgewinn von 0,28 Prozent in die neue Woche und schloss via Xetra mit 12.226,10 Punkten. Ausgehend von der letzten Korrekturbewegung vom Zwischenhoch des 02. September 2019 bei 11.994,11 Punkten bis zum Verlaufstief des 03. September 2019 bei 11.869,28 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.320/12.398 und 12.445 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.196/12.119/12.072/11.994/11.965 und 11.946 Punkten in Betracht. Zur Unterseite wären unverändert jeweils noch offene Kurslücken bei 12.078,40 Punkten und 11.956,69 Punkten als übergeordnete Kursziele der Bären zu nennen.





flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...