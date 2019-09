Nachhaltig, innovativ, mehrfach ausgezeichnet: Der von der Deutsche Oppenheim Family Office AG beratene Fonds "FOS Rendite und Nachhaltigkeit" (FOS RuN) wird im September 2019 zehn Jahre alt. Der Fonds ist einer der Pioniere der nachhaltigen Geldanlage und konnte als eines der ersten Fondsprodukte der Branche beweisen, dass Nachhaltigkeit nicht im Widerspruch zu einer angemessenen Rendite steht.



Seit seiner Auflage 2009 weist der konservativ und aktiv gemanagte Fonds (WKN: DWS0XF) eine Wertentwicklung von 35,17 Prozent auf, liegt damit oberhalb seiner Peer Group und sehr deutlich vor dem Ziel des realen Kapitalerhaltes. Das Volumen des Fonds beträgt derzeit ca. 920 Millionen Euro. Seit 1. Januar 2018 wird für den FOS RuN auch eine identisch gemanagte Tranche für steuerbefreite gemeinnützige Institutionen (WKN: DWS2S9) geführt.



So befindet sich der FOS RuN auch nach einem schwierigen Jahr 2018 wieder im Aufwärtstrend. Seit Januar dieses Jahres hat sich die Performance des Fonds um über 5,07 Prozent verbessert (Stand: 30. August 2019). Die klare Asset-Allokation-Struktur durch überwiegende Investitionen in Einzeltitel ist für den Anleger übersichtlich und transparent. Diese enthalten hauptsächlich Unternehmen, die besonderen Wert auf den Faktor Nachhaltigkeit legen - wie etwa im Zusammenhang mit dem Klimawandel, guter Unternehmensführung und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Neben dem Schwerpunkt in Anleihen hält der Fonds Aktien und diverse Themenfonds. Die Aktienquote ist auf maximal 35 Prozent begrenzt.



"Wir beschäftigen uns bereits seit 15 Jahren voller Überzeugung mit dem Thema Nachhaltigkeit - es ist mehr als nur ein Bestandteil einer Fondsstrategie. Nachhaltigkeit ist inzwischen Teil unseres Kerngeschäfts", sagt Vorstand Oliver Leipholz. Etwa die Hälfte der privaten und institutionellen Mandate der Deutsche Oppenheim in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden Euro werde nachhaltig angelegt. Das liegt im Trend: Die Summe der nachhaltigen Geldanlagen in Deutschland hat 2018 mit insgesamt rund 133,5 Milliarden Euro ihren höchsten Wert seit Beginn der Markterhebung durch das "Forum Nachhaltige Geldanlagen" erreicht. Dabei sind schwerpunktmäßig die institutionellen Anleger für die Rekordsumme verantwortlich. Der Anteil der Privatinvestoren lag im vergangenen Jahr bei etwa sieben Prozent; ihr Interesse nimmt jedoch zu.