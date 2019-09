Selten war der Klimawandel so greifbar. Kein Wunder, dass der Ruf nach Nachhaltigkeit immer lauter wird.

Der heiße Jahrhundertsommer hat seine Spuren hinterlassen. Nicht nur in Form verdorrter Rasen und ausgetrockneter Bachläufe, sondern auch im Bewusstsein der Menschen. Selten war der Klimawandel so greifbar. Kein Wunder, dass der Ruf nach Nachhaltigkeit immer lauter wird. In diesem Zusammenhang ist oft von „ESG“ – aus dem Englischen „Environmental, Social and Governance“ – die Rede. Im Kern geht es um die Erhaltung der Umwelt, sozial verantwortliches Handeln und gute Unternehmensführung.

Die Beachtung von ESG-Themen ist auch beim Investieren wichtig, weil mit ihnen sowohl Chancen als auch Risiken einhergehen und sie damit einen wesentlichen Einfluss auf den langfristigen Anlageerfolg haben können. So drohen beispielsweise Unternehmen, die sich nicht an akzeptierte Standards halten, empfindliche Geldstrafen, finanzielle Einbußen oder Reputationsschäden. Die Folgen mangelnder Datensicherheit bei Facebook ist nur eines von vielen Beispielen, die belegen, was passieren kann, wenn Unternehmen solche Standards nicht einhalten. Andererseits profitieren Firmen, die ESG-Themen Priorität einräumen, häufig finanziell von nachhaltigkeitsbezogenen Maßnahmen wie Energieeinsparungen oder Investitionen in bessere Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter. Diese Unternehmen sind die Gewinner von morgen.

Ein voll integrierter ESG-Ansatz

Um diese zu finden, hat Nordea einen Investmentansatz entwickelt, der in der nachhaltigkeitsorientierten Global Stars Equity-Strategie erfolgreich angewendet wird. Das heißt, das Team führt sorgfältige Analysen durch, um Unternehmen mit nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftsmodellen zu identifizieren.

Neben der gründlichen Analyse der Finanzdaten wird ein mehrstufiger Prozess durchlaufen, bei dem die kritischen ESG-Themen identifiziert und ihre Auswirkungen auf ein Unternehmen bewertet werden. Hierzu trifft sich Nordea mit Unternehmensverantwortlichen, betreibt Vor-Ort-Research und sammelt Informationen aus erster Hand. Dabei arbeiten die Portfoliomanager der STARS-Fonds Hand in Hand mit den ESG-Analysten aus Nordea Asset Managements Responsible Investments (RI) Team. „Die ESG-Analysten arbeiten auf jeder Stufe des Anlageprozesses eng mit unseren Portfoliomanagern zusammen und liefern wertvolle Einblicke in potenzielle Risiken und Chancen unserer aktuellen Investments und unserer Anlagekandidaten“, erläutert Johan Swahn, Potfoliomanager des Nordea 1 – Global Stars Equity Fund.