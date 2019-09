GOLD: WO LIEGEN DIE NÄCHSTEN UNTERSTÜTZUNGEN?

Goldpreis notiert unter 1.500 US-Dollar. Weitere geldpolitische Lockerungen könnten dem Goldpreis neuen Auftrieb geben.

Die gestiegene Risikobereitschaft an den Finanzmärkten ließ Gold bis unter die Marke von 1.500 US-Dollar je Feinunze fallen, nachdem das gelbe Edelmetall am vergangenen Mittwoch ein frisches Sechsjahreshoch bei 1.557 US-Dollar erreichen konnte. Möglicherweise könnte der Beschluss von weiteren geldpolitischen Lockerungen der Europäischen Zentralbank (EZB) auf ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag und der US-Notenbank Federal Reserve Bank (Fed) am 18. September dem Goldpreis einen neuen Rallyschub geben.