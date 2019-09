Offenbar hat E.On aus Brüssel Hinweise erhalten, dass die Übernahme der RWE-Tochter innogy genehmigt wird. Eine endgültige Entscheidung soll am 20. September fallen. Die Analysten von Independent Research lassen daher die RWE-innogy-E.On-Transaktion in ihr Modell einfließen. Künftig wird RWE dann mit 16,7 Prozent an E.On beteiligt sein. Außerdem erhält man den Bereich Erneuerbare Energien von E.On und innogy. Gleichzeitig ...