Die amerikanische Wirtschaft steht vor einem Abschwung. In Deutschland dagegen macht der stabile Konsum Hoffnung.

Die amerikanische Wirtschaft steht vor einem Abschwung. In Deutschland dagegen macht der stabile Konsum Hoffnung. Wenn die Exporte anziehen, ist neues Wachstum in Sicht.

Die US-Verbraucher haben sich durch den eskalierenden Handelsstreit mit China bislang kaum verunsichern lassen. Dafür sprechen zumindest die neusten Daten zum privaten Konsum. Mit 0,4% (preisbereinigt gegenüber dem Vormonat) legten die Ausgaben der privaten Haushalte im Juli zum fünften Mal in Folge zu. Zudem revidierte das Statistikamt BEA die Zahlen der drei Vormonate nach oben. Der Auftakt ins laufende Quartal fällt damit äusserst erfreulich aus. Schon im 2. Quartal hatten die Konsumausgaben mit 4,7% den höchsten Anstieg seit mehr als vier Jahren vorgelegt. Gegenwärtig zeichnet sich für das 3. Quartal erneut ein robuster Zuwachs von rund 3,5% ab. Mit Blick voraus ziehen indes dunkle Wolken auf. Einzelne Verbrauchervertrauens- und Arbeitsmarktindikatoren lassen eine Abschwächung erkennen, was der Vorbote für ein künftig schwächeres Konsumwachstum sein könnte. Zudem stehen die Unternehmensinvestitionen schon seit einiger Zeit unter Druck. Die Auslieferungen ziviler Kapitalgüter gingen im Juli um 0,7% gegenüber dem Vormonat zurück und spiegeln damit eine weiter nachlassende Investitionsdynamik wider. Der jüngste Anstieg bei den Auftragseingängen ist da kein Trost. Denn die vorauslaufenden Unternehmensumfragen weisen auf erneut sinkende Auftragseingänge in den kommenden Monaten hin. So rutschte beim Markit-Einkaufsmanagerindex die Teilkomponente zu den Bestelleingängen im August auf 50,5 Punkte ab und liegt damit nahe am tiefsten Stand seit zehn Jahren.

Im laufenden Quartal dürfte das BIP-Wachstum in den USA mit rund 2% noch in etwa auf dem Niveau des Vorquartals liegen. Für das 4. Quartal rechnen wir indes mit nachlassender Wachstumsdynamik. Zum einen sollte die Konsumnachfrage bei einem verlangsamten Beschäftigungsaufbau an Kraft verlieren. Gleichzeitig deuten unsere weiter vorauslaufenden eigenen Frühindikatoren darauf hin, dass die Abschwächung bei den Unternehmensinvestitionen andauert, sodass der davon ausgehende Bremseffekt grösser wird. Das BIP-Wachstum sollte sich entsprechend auf 1,0% bis 1,5% verlangsamen.