Eyemaxx Real Estate bietet derzeit eine neue Anleihe an. Diese hat ein Volumen von bis zu 50 Millionen Euro. Sie ist mit 5,5 Prozent jährlich verzinst und läuft über fünf Jahre. Die Zeichnungsfrist endet am 19. September.Mit dem frischen Geld will Eyemaxx zwei Wandelschuldverschreibungen refinanzieren. Außerdem können Investoren einer 2020 fälligen Anleihe diese in das neue Papier umtauschen. Ferner soll mit dem frischen ...