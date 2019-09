Die Zinssitzung des EZB-Rats am Donnerstag wird aller Voraussicht nach das Highlight der Woche sein.

Freitag, 6. September 2019 - Die Erwartungen an die Akteure sind hoch: Die Märkte rechnen sowohl mit einer Zinssenkung als auch mit einer Wiederaufnahme der umstrittenen EZB-Anleihekäufe. Gerade die enttäuschenden Wirtschaftsdaten in der Eurozone sprechen für eine Lockerung der Geldpolitik. Welche Mittel wird der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi also einsetzen, um der lahmenden Konjunktur des Euroraums einen frischen Impuls zu geben?



Leitzinssenkung und Staffelung des Einlagesatzes wahrscheinlich…

Über eine Leitzinssenkung sind sich die Marktteilnehmer einig. Die eigentliche Frage lautet, ob der Einlagesatz am 12. September von aktuell -0,4% um 10 oder 20 Basispunkte gesenkt werden wird. Aktuell stehen die aus den Geldmarktsätzen abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten bei jeweils 50%. Wir halten eine Zinssenkung um 20 Basispunkte auf -0,6% für die wahrscheinlichere Variante. Die ausgeprägte konjunkturelle Schwäche und der hohe Erwartungsdruck sprechen für einen größeren Zinsschritt, der die Entschlossenheit der Währungshüter signalisieren würde. Kommt es zu dieser Zinslockerung, dürfte der EZB-Rat ergänzend die Einführung des sog. „Tiering“ beschließen. Die Einführung eines zusätzlichen Freibetrags bzw. einer Staffelung der Strafzinssätze auf die Einlagen der Banken bei der Notenbank würde es ermöglichen, die Auswirkungen der Kosten des (voraussichtlich weiter sinkenden) Einlagesatzes zu vermindern. Aktuell schlägt die Negativverzinsung dieser Guthaben bei den Kreditinstituten mit immerhin rund 7,5 Mrd € pro Jahr zu Buche. Die Staffelung würde den ohnehin angeschlagenen Bankensektor der Währungsunion entlasten bzw. die Belastungen ein wenig mildern. Gegen die indirekten Ertragseffekte infolge der widrigen Zinskonstellation hilft die Staffelung allerdings nicht.

…Anleihekäufe dürften zumindest angekündigt werden

Eine weitere Option stellt die quantitative Lockerung über eine Wiederaufnahme der Anleihekaufprogramme der EZB dar. Die Marktteilnehmer scheinen überwiegend davon auszugehen, dass die EZB diese Option ziehen wird. In jüngster Zeit äußerten sich jedoch einige EZB-Ratsmitglieder bemerkenswert zurückhaltend hin-sichtlich einer Wiederbelebung der umstrittenen Kaufprogramme. Kritik kam von deutscher, niederländischer, österreichischer und estnischer Seite. Diese Notenbanker sehen im ausbleibenden Preisdruck keinen triftigen Grund für Anleihekäufe; bemerkenswerterweise warf aber auch der französische Notenbankchef Villeroy de Galhau die Frage auf, ob die Maßnahme zum jetzigen Stand von Nöten ist, und reiht sich somit in die Reihe der Skeptiker ein. Das Gefüge hat sich für Mario Draghi somit geändert – bisher konnte der EZB-Präsident auf französische Unterstützung für die Anleihekäufe zählen.