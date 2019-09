Als England noch regierbar war, wurden dort Märchen nicht als Regierungsprogramm, sondern zur Unterhaltung verfasst. Das ist lange her.

Die Geschichte geht etwa so: König Artus saß eines Neujahrstages gemütlich an seiner berühmten runden Tafel und plauderte mit seinen Rittern, dem (in Artus’ Frau Guinevere) unglücklich verliebten Lancelot, dem sich stets selbst im Weg stehenden Parzifal, dem vom Liebestrank verwirrten Tristan, dem „makellosen“ Gralsfinder Galahad und noch einigen anderen. Sie tranken sauren englischen Wein, ließen das Weihnachtsfest Revue passieren, scherzten über Schwerter in Steinen und heilige Grale und was eben sonst so anlag. In diese entspannte Situation polterte plötzlich unangemeldet ein gewaltiger grüner Ritter hinein und schlug ein Geschäft vor: Einer der Ritter möge ihm einen Schlag versetzen – unter der Bedingung, dass er selbst ein Jahr und einen Tag später zurückschlagen dürfe. Die Ritter der Tafelrunde waren etwas verdutzt, aber Sir Gawain, der Neffe des Königs, sah als erster die einfache Lösung und nahm die Herausforderung an. Mit einem gewaltigen Axthieb trennte er den Kopf des Grünen Ritters vom Rumpf, sodass dieser quer durch den Saal kullerte. Als er sich sodann unter dem Applaus der Kollegen wieder an der Tafelrunde niederlassen wollte, richtete sich der grüne Rumpf aber wieder auf, suchte und fand irgendwie seinen Kopf, setzte ihn sich zwischen die Schultern und verabschiedete sich mit einem feinen Lächeln bis zum vereinbarten Wiedersehen. Sir Gawain erblasste. Die einfache Lösung hatte wohl doch einen Haken.

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) befindet sich heute in einer ähnlichen Situation

Die Rolle des Grünen Ritters ist vergleichbar mit der des Gespenstes der Deflation, welches derzeit in der Eurozone umgeht. Beide sind gleichermaßen furchteinflößende wie ungebetene Gäste. Wie den Rittern der Tafelrunde steht auch den Mitgliedern des EZB-Rats ein einfaches Mittel zur Verfügung, um die Lust am Sparen (die einen deflationären Effekt hat) zu dämpfen. Die Axt der Zentralbanker ist die direkte Finanzierung des Staates, der Unternehmen oder der Privathaushalte durch die EZB. Die Zentralbank würde damit die Kreditvergabe durch die Geschäftsbanken umgehen, indem sie Geld direkt auf die Konten des Staates und/oder der Bürger bucht. Allgemein nennt man diese direkte finanzielle Versorgung des Staates und der Bevölkerung „Helikoptergeld“, denn sie wirkt so, als würde man Geldscheine aus Helikoptern auf das Land regnen lassen. Dies ist ein prinzipiell einfaches Mittel, das aber angesichts der schwierigen Natur des Gegners nur mit größter Vorsicht eingesetzt werden sollte.