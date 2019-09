FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen Mittag bei 1,1040 US-Dollar gehandelt. Am Morgen war der Euro noch kurzzeitig bis auf 1,1060 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1033 Dollar festgesetzt.

Enttäuschende Daten aus der Industrie bewegten den Euro kaum. Die Industrieproduktion in Frankreich ist im Juli zwar gestiegen. Der Zuwachs blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. In Italien sank die Produktion stärker als erwartet. In den USA werden am Nachmittag keine wichtigen Daten erwartet.