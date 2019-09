Eines dürfte feststehen, heute wird das neue iPhone 11 Model vorgestellt. Was Apple Chef Tim Cook aber noch aus dem Zauberhut hervorholt, wird man erst ab 19:00 Uhr im Livestream erfahren. Währenddessen widmen wir uns dem Kursverlauf der Aktie und decken die potenziellen Handelsmöglichkeiten auf.

Nach einem großen letzten Aufbäumen der Apple-Aktionäre zum Ende des Sommers 2018 hin auf ein Verlaufshoch von 233,47 US-Dollar krachte das Wertpapier anschließend wieder merklich ein. Dabei ging es auf ein Niveau von gerade einmal 142,00 US-Dollar abwärts. Seit Jahresanfang ist die Bilanz jedoch wieder klar positiv, bis Ende Juli gelang es bis auf rund 220,00 US-Dollar zuzulegen. Seitdem herrscht in dem Papier jedoch eine äußerst volatile Seitwärtsbewegung, die sich in sehr schwammigen Kursmustern präsentiert und insgesamt eine abwartende Haltestellung der Investoren widerspiegelt - Ausgang ungewiss. Schafft es der Trendsetter jedoch mit Innovationen zu überzeugen, könnte wieder Bewegung in die Aktie kommen und die Aufwärtsbewegung bestehend seit Anfang dieses Jahres weiter fortsetzen. Dies werden jedoch erst noch die nächsten Verkaufszahlen zeigen müssen, spätestens nach dem Weihnachtsgeschäft wird abgerechnet.