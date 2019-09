Bei der 3U Holding aus Marburg setzt man künftig verstärkt auf die Bereiche weclapp und Selfio. Die erneuerbaren Energien laufen in der Holding noch mit, sind aber kein Schwerpunkt mehr. Derzeit liegt die Erzeugungskapazität dort bei rund 45 MW. Diese soll noch etwas aufgebaut werden, danach stehen keine weiteren Investitionen in dieser Sparte mehr an. Das wird auf der Herbstkonferenz des Equity Forum in Frankfurt deutlich. Für die ...