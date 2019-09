NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street dürften nach der jüngsten Rally erst einmal weiter durchschnaufen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones rund eine Stunde vor Handelsbeginn am Dienstag 0,12 Prozent tiefer bei 26 803 Punkten.

Angesichts der nächsten Notenbanksitzungen in den USA und in der Eurozone herrschte Zurückhaltung. Die Erwartungen an die Währungshüter sind aktuell recht hoch und entsprechend groß ist die Gefahr von Enttäuschungen. Die Europäischen Zentralbank dürfte ihre bereits sehr expansive Geldpolitik zwar abermals lockern. Die Frage ist aber, wie umfangreich die Lockerung ausfällt.