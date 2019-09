EMA 50 dynamisch geknackt

Die technische Auswertung ergibt für die Caterpillar-Aktie fortgesetztes Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von zunächst 130 US-Dollar. Darüber bestünde die Möglichkeit weitere Kursgewinne sogar an die Marke von 132,55 US-Dollar auszubauen, wo das Wertpapier auf einen merklich größeren Widerstand treffen und entsprechend zur Unterseite abdrehen sollte. Spätestens am untergeordneten Abwärtstrend um 135 US-Dollar kommt ein größerer Pullback auf Anleger zu. Für diese Wegstrecke kommt das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ST22AA wie gerufen, über dies eine schnelle Rendite von 25 Prozent erzielt werden kann. Aufgrund des gestrigen Kurssprungs sollten in den kommenden Tagen leichte Verluste eingeplant werden. Geht es hingegen wieder unter das Niveau von 120 US-Dollar abwärts, könnte sich ein Test der Jahrestiefs bei 111,75 US-Dollar kommen.