Der Zinshammer kommt!

in wenigen Tagen wird die EZB, die Europäische Zentralbank, wohl aller Voraussicht nach die Zinsen senken. Die Börsen würden beben, käme es nicht so. Denn die Märkte haben in den vergangenen Tagen mit steigenden Kursen diese Entwicklung praktisch schon eingepreist.

1. Zyklik stimmt….

Aber fangen wir von vorne an. Es gibt vor allem auch zyklische Gründe, die das Geschehen jetzt so interessant werden lassen. Gerade im Herbst wird die Kursbremse lockerer – an den großen Märkten geht es vorzugsweise ab Oktober nach oben. Die Kurse werden bei einem absolut idealtypischen Verlauf bis in den März oder sogar April hinein steigen. Sehen Sie selbst.

Dax im langjährigen Jahresverlauf….

