WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut im Plus geschlossen. Der ATX stieg um 35,95 Punkte oder 1,22 Prozent auf 2.992,81 Einheiten. Nach verhaltenem Beginn drehte der heimische Leitindex zu Mittag ins Plus und konnte seine Aufschläge dann deutlich ausweiten. Damit setzte der ATX seine jüngste Aufwärtsbewegung fort, es war der bereits fünfte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen.

Die Anleger hoffen auf geldpolitische Signale der Notenbanken. Sie warten bereits gespannt auf die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag. Eine Senkung des Einlagesatzes gilt als wahrscheinlich, hieß es von einem Marktbeobachter. In der folgenden Woche könnte die US-Notenbank eine weitere Zinssenkung vornehmen.