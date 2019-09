WTIÖL - schafft es weiterhin sich auf hohem Niveau zu halten und unterstreicht somit das Szenario eines bereits hinterlegten Tiefs. Dass es noch einmal zu einem Anlaufen des hinterlegten Zielbereiches kommt, müssen wir als Alternative betiteln, die über $58.80 vom Chart genommen wird.

Wie bereits gestern im Trading Room geschrieben, sehen wir den Markt jedoch auch im Szenario eines bereits hinterlegten Tiefs noch einmal zurücklaufen, was wir dazu nutzen werden, um noch einmal auf der Longseite aufzuspringen. Übergeordnet gehen wir in WTI bekanntlich von deutlich höheren Notierungen im Bereich von $62 aus, bevor der Markt ein übergeordnetes Hoch ausbaut und wieder in Richtung Süden abdreht.

Imminent sehen wir die Bären den Markt noch einmal eine Gegenbewegung ausbauen, die den Bereich von $55 anlaufen wird. Diese werden wir dazu nutzen, um uns auf der Longseite zu positionieren.