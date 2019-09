MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten osteuropäischen Börsen waren am Dienstag vorwiegend Kursgewinne zu verzeichnen. Einzig in Budapest litt der Markt nach zuletzt vier positiven Handelstagen unter Gewinnmitnahmen. International betrachtet war das Umfeld an den Aktienmärkten derweil recht verhalten.

Der Bux fiel in Budapest um 1,30 Prozent auf 39 956,96 Punkte. Gleich mehrere Schwergewichte zogen den ungarischen Leitindex mit nach unten. So gaben die Aktien des Pharmaunternehmens Gedeon Richter 2 Prozent nach, die Titel der OTP Bank verloren 1,4 Prozent und die Anteilsscheine des Öl- und Gaskonzerns MOL büßten 1,2 Prozent ein. Für die MTelekom -Titel endete der Handelstag mit einem knappen Minus von 0,1 Prozent noch recht glimpflich.