Morningstar-Analyse: In diesen Anlagekategorien hat aktives Management die Nase vorn

ETFs schneiden in vielen beliebten Anlagekategorien besser ab als aktiv gemanagte Fonds – aber bei weitem nicht in allen. Analysten von Morningstar haben sich angesehen, in welchen Bereichen ETFs besonders kläglich dastehen.ETFs können aktiv gemanagte Fonds in vielen Segmenten im Anlageergebnis übertrumpfen. Aber lange nicht in allen. Eine aktuelle Auswertung aus dem Hause Morningstar zeigt, wo es günstig ist, auf ETFs zu setzen, und wo ETFs ihren aktiv gemanagten Pendants meist hinterherhinken.40 Prozent Anteil am US-Fondsmarkt, immerhin 18 Prozent in Europa: Indexfonds gewinnen international an Boden, erinnert Morningstar-Analyst Ali Masarwah. Vom Anlageergebnis her liegen die kostengünstigeren Indexfolger häufig, aber nicht immer vor ihren aktiv gemanagten...